→ В 2016 году в Узбекистане произошло 1 444 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние

В 2016 году в Узбекистане произошло 1 444 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетниеКоличество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Узбекистане остается довольно высоким. Только в прошлом году зарегистрировано 1 444 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.
Эта информация прозвучала в ходе состоявшегося 9 февраля видеоселекторного совещания, посвященного деятельности органов внутренних дел.
По предложению президента Республики Шавката Мирзиёева отныне каждый четверг будет объявлен днем профилактики правонарушений. Сотрудники службы начнут с посещения общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и высших учебных заведений, в которых будут проводить беседы, специальные занятия. На данные мероприятия планируется привлекать родителей, представителей общественного движения молодежи «Камолот», организаций по обучению водителей, духовно-просветительских центров.
Часто причинами несчастных случаев с детьми на дорогах становится беспечность родителей. Поэтому новым направлением сферы внимания сотрудников, наравне с обучением молодежи, будет повышение ответственности родителей и педагогов.
Работа по разъяснению правил дорожного движения, поведению на дорогах будет усилена и в средствах массовой информации, в махаллях, среди молодежи.