→ В Термезе будут построены 34 семиэтажных дома с квартирами по доступным ценам

В Термезе будут построены 34 семиэтажных дома с квартирами по доступным ценамПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершающий визит в Сурхандарью, ознакомился с проектами строительства в Термезе доступных и современных многоквартирных домов, дехканского рынка, торгового комплекса и современного парка.
Как сообщает Уза, в соответствии с постановлением главы Республики от 22 ноября 2016 года в Термезе намечено построить 34 семиэтажных многоквартирных дома по доступным ценам. Это позволит улучшить жилищное обеспечение населения, особенно социально уязвимых семей.
Пять домов на 210 двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры, которые будут предоставляться на основе льготного ипотечного кредита, возводятся на улице Султон Саодат. Под жилой массив выделено 10 гектаров площади. Согласно проекту здесь также будут построены два дошкольных образовательных учреждения, объекты торгового и бытового обслуживания, махаллинский центр.
Шавкат Мрзиёев дал необходимые указания по завершению строительства новых домов к 1 сентября - 26-летию независимости Узбекистана, созданию в них всех условий для проживания.
Проектная стоимость дехканского рынка и торгового комплекса, которые будут построены на улице Алишера Навои в Термезе, – 40 миллиардов сумов. Комплекс будет состоять из дехканского рынка, двух современных многоэтажных супермаркетов, автомобильной стоянки. Объекты намечено сдать в эксплуатацию до конца этого года.
Цель строительства подобных крупных объектов заключается в повышении благополучия нашего народа, дальнейшем развитии культуры торговли и обслуживания, сказал глава нашего государства. Для этого необходимо использовать при возведении комплекса современные стандарты архитектуры и традиции национального зодчества, благоустроить территорию, создать удобства для людей.
В Термезе будет построен молодежный парк.
Знакомясь с проектом нового парка, Президент отметил, что он должен стать местом полноценного и комфортного отдыха горожан, указал на необходимость еще раз тщательно проанализировать объект с учетом этих особенностей.
Глава государства также ознакомился со строительством детского оздоровительного центра “Амударё” на берегу реки Сурхандарья, создаваемыми здесь объектами инфраструктуры.