→ В Узбекистане возмущены несправедливой "травлей" честных врачей

В Узбекистане возмущены несправедливой "травлей" честных врачейВ социальной сети Facebook прокатилась волна бурных обсуждений и возмущений, вызванных выступлением Президента на селекторном видеосовещании, проведенном 7 февраля. Напомним, оно было посвящено исполнению намеченных на прошедшей 5 января встрече со специалистами сферы здравоохранения задач, решению проблем и перспективам ее развития.
Глава Республики обязал министра здравоохранения Адхама Икрамова искоренить взяточничество в родильных домах, и порекомендовал увольнять тех, кто будет продолжать заниматься поборами.
Врачи Узбекистана и многочисленные пациенты не остались в стороне, и высказали свое мнение по этому вопросу.
«К сожалению, в нашей сфере отмечаются факты халатности, недобросовестности, порой и взяточничества со стороны "некоторых" наших коллег, что противоречит догмам и канонам медицины. Подчёркиваю, - "некоторых", и они, к счастью, составляют единицы.
Почему-то, никто из них, из этих "взяточников", на те "суюнчи" не построил, не стал обладателем, не удостоился хотя бы одного одноэтажного особняка.. И если бы на самом деле это было бы так, то наши опытные акушеры-гинекологи не стали бы выезжать пачками в другие страны, в частности в Йемен на заработки, в поисках хлеба насущного, и в целях улучшения семейного бюджета.
Более того, отмечу, разве можно назвать поборами то, что даётся от души?! Люди делятся своей радостью, они дают "суюнчи" доктору, считая его вестником радостного события», - высказывает свое мнение один из докторов.
Эти слова поддержали многие медики и их пациенты. Так, о временном закрытии сообщила одна из самых многочисленных «медицинских» групп столицы в социальной сети Facebook, в которой происходило оживленное общение узбекистанцев с врачами, давались полезные советы, происходили обсуждения самых разных тем.
«Все, наверное, заметили, как в последние недели просто идёт травля врачей по всем фронтам. И к сожалению, люди с радостью откликаются на призыв: «бей врачей-спасай родину». Команда модераторов и основной костяк врачей приняли решение взять тайм-аут. Группа закрывается на несколько дней. Не будут добавляться новые участники и публиковаться посты. Мы очень надеемся, что все-таки ситуация изменится. И мы снова вернёмся к работе», - написали администраторы группы, и призвали участников помочь им:
«Если вы видите публикации в других группах, где врачей обсуждают, поливают грязью , клевещут, то жалуйтесь. Жалуйтесь администраторам этих групп. Жалуйтесь в тех поддержку фейсбука. Ведь можно задавить этот поток негатива. Если хоть четверть группы начнет активно действовать. Помогите докторам».
Публикация вызвала неподдельный интерес и широкий резонанс среди подписчиков группы. Многие в комментариях обратились к докторам со словами поддержки:
«Никогда за свои сорок три года не сталкивалась с хапугами и рвачами в белых халатах. Вот везло мне! Терпения вам, сил, здоровья, счастья, благополучия, веры в то, что все изменится к лучшему, и, главное, чтобы так оно и было», - пишет одна из участниц сообщества.
Сфера медицины требует преобразований и реформ, и это – бесспорно. Надеемся, что настоящие врачи, верные клятве Гиппократа и каждый день совершающие человеческий подвиг, будут только процветать и работать на благо своей родины.