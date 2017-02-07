В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"
В среду произошел пожар в Алмазарском районе Ташкента - горел строительный рынок "Джами". Фото с места происшествия попали в распоряжение редакции.
На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Как отметили в Главном управлении пожарной безопасности при МВД, пожар, случившийся в одной из торговых точек, огнеборцам удалось локализовать. Однако очевидцы сообщали, что пожаром были охвачены несколько магазинов. По предварительным данным никто не пострадал.Причины возгорания выясняются.
Стоит отметить, что по этой причине на без того узкой дороге вдоль строительного рынка образовалась автомобильная пробка. Дорога к базару оказалась заблокирована. Водителям пришлось ждать около часа