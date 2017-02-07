Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В среду произошел пожар в Алмазарском районе Ташкента - горел строительный рынок "Джами". Фото с места происшествия попали в распоряжение редакции.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Как отметили в Главном управлении пожарной безопасности при МВД, пожар, случившийся в одной из торговых точек, огнеборцам удалось локализовать. Однако очевидцы сообщали, что пожаром были охвачены несколько магазинов. По предварительным данным никто не пострадал.Причины возгорания выясняются.

Стоит отметить, что по этой причине на без того узкой дороге вдоль строительного рынка образовалась автомобильная пробка. Дорога к базару оказалась заблокирована. Водителям пришлось ждать около часа
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Страшное ДТП в Самарканде: водитель сбил двух школьников

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

Похожие статьи
LCN