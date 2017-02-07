За год заведено 581 уголовное дело по фактам таможенных правонарушений
В Государственном таможенном комитете обсудили меры по борьбе с контрабандой и нарушения таможенных правил, осуществляемых таможенными органами.
По словам заместителя начальника Главного Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Миролима Миркомолова, в минувшем году выявлено свыше 19 тысяч фактов нарушения таможенного законодательства, по которым изъяты товары на сумму 68 млрд сумов. По выявленным фактам правонарушений возбуждено 581 уголовное дело.
Как отметили представители ГТК, важное значение придается широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий, в частности в результате проведенной комплексной работы по оснащению приграничных таможенных постов установлены 13 современных крупногабаритные инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для бесконтактного досмотра грузов и 11 систем радиационного контроля.
"Например, входе таможенного досмотра с помощью ИДК грузовой автомашины следовавшей с территории соседней республики через приграничный таможенный пост «Даут-Ота» УГТК по Республике Каракалпакстан была выявлена попытка незаконного ввоза 79 видов автозапчастей стоимостью более 331 млн. сумов, которые не были указаны в товаросопроводительных документах", - отметил представитель ГТК в ходе пресс-конференции.
Таможенники также акцентировали внимание на льготах для бизнесменов - в 2016 году для субъектов предпринимательства были предоставлены 13,3 трлн сумов льгот по таможенным платежам.Однако, не смотря на это, по информации сотрудников комитета, наблюдаются факты нелегального производства и хранение товаров, не отвечающим требованиям государственных стандартов, правилам санитарной гигиены, а также не пригодных к употреблению продукции, что негативно влияет на здоровье потребителей. В результате проведенных оперативных мероприятий в этом направлении со стороны таможенных органов были выявлены «ямы» с изъятием товарно-материальных ценностей на сумму 4,1 млрд. сумов. Также, в 2016 году сотрудниками таможенных органов было выявлено незаконное функционирование 9 подпольных «цехов». В результате были изъяты и уничтожены 800 литров контрафактной продукции, отрицательно сказывающихся на здоровье потребителей.