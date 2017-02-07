→ Узбекский ученый вырастил трехкилограммовый лимон

Узбекский ученый вырастил трехкилограммовый лимонУченый Зайниддин Фахриддинов, участвовавший в научном эксперименте по выращиванию лимона черенковым методом в условиях космоса, основоположник выращивания в нашей стране цитрусовых, всегда мечтал выращивать лимоны не под пленкой. Он вел настойчивую работу по скрещиванию лимона с более чем 30 морозоустойчивыми сортами фруктов, даже с хлопчатником, черным перцем.
Мечту ученого осуществил его сын Мухаммадазиз. Он вырастил морозоустойчивый, скороспелый лимон размером с большую касу. Вес одного плода составляет примерно 3 килограмма.
Как передает УЗА слова селекционера, вырастить такой плод помог препарат "Узхитан".
«При получении саженцев из черенков мы обрабатывали их этим препаратом, что повысило их иммунитет против внешнего воздействия и различных заболеваний. Раньше для появления корня требовалось 60 дней, теперь - в два раза меньше. Два года эти саженцы выращивались в теплице, а затем были высажены на открытом грунте. Если ухаживать за ними с соблюдением всех необходимых требований на протяжении трех лет, этот сорт способен выдержать 10-градусные морозы», - говорит сотрудник Научно-исследовательского центра химии и физики полимеров при Национальном университете Узбекистана Мухаммадазиз Фахриддинов.
«Культивирование сорта лимона "Тошкент", созданного моим отцом в 1967 году и прошедшего испытания в условиях космоса, опровергло мнение о том, что в Узбекистане невозможно выращивать лимоны, - добавляет Мухаммадазиз Фахриддинов. - Вес плода в среднем составил 450 граммов, лимонной кислоты в его составе было больше на 4 процента по сравнению с другими сортами. Через три года был создан гибридный сорт "Юбилейный", он дает четыре урожая в год. Его цедра содержит 12 процентов лимонной кислоты, в три раза больше эфирных масел, в отличие от других лимонов».
На сегодняшний день около десяти сортов лимона, сорт апельсина "Узбекистон", мандарина "Ташкент", созданные узбекским селекционером-ученым, выращиваются не только в нашей стране, но и за рубежом. К примеру, в Уфе получают богатый урожай в лимонарии на двух гектарах, засаженных сортами Ф-1 "Тошкент" и Ф-2 "Юбилейный". Их саженцы пользуются большим спросом у населения.