Администрация ресторана "Манас": "В скором времени мы объявим о нашем открытии"
Администрация ресторана "Манас", сгоревшего сегодня утром, обратилась к многочисленным почитателям заведения с оптимистичным заявлением о скором открытии.
"Да, это правда. Здание нашего любимого Ханства сгорело. НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ и это главное! Манас, это ведь не только здание, это команда , это семья которую объединило это горе. А здание легко восстановить! В скором времени друзья, мы объявим о нашем открытии", - написала администрация ресторана на официальной странице в Facebook.
Под публикацией в соцсети, собравшей за пару часов порядка сотни комментариев, пользователи искренне сожалели и сочувствовали случившемуся. Для многих ташкентцев это было одно из любимых заведений с необычной кухней и хорошим сервисом.
Напомним, во вторник около 10 утра начался пожар в ресторане Manas, расположенном по улице Усмана Носира, 12. На место оперативно прибыло несколько пожарных расчетов. Пожар был локализован, однако большая часть ресторана, состоявшего из нескольких юрт, была уничтожена огнем. По данным ГУ пожарной безопасности, никто не пострадал, причины пожара выясняются.
фото: facebook.com/artkafemanas