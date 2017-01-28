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В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

Пользователи социальных сетей поделились фотографиями клубов дыма, повисших над Ташкентом. Сегодня, больше часа назад в столице произошел пожар – горит здание ресторана Manas, расположенного на улице Усмана Носира, 12.


В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

Жители близлежащих районов утверждают, что пожару предшествовал взрыв. Однако, как уверил нашего корреспондента сотрудник Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана, это не соответствует истине.

По словам сотрудника ГУ пожарной безопасности, пожар еще не ликвидирован, на место происшествия выехало 7 пожарных машин, которые пока локализуют возгорание. Пострадавших при пожаре нет, причины происшествия выясняются.

Согласно обновленным данным, пожар полностью ликвидирован. Обстоятельства возгорания не выяснены.

Фото: Facebook
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