«Тошшахартрансхизмат»: автобус попал в ДТП по вине легкового автомобиля
Специалисты «Тошшахартрансхизмат» уточнили корреспонденту NUZ.UZ подробности произошедшей в понедельник утром в Яшнабадском районе столицы аварии с участием пассажирского автобуса №49.
По словам начальника безопасности движения 2-го автопарка Донияра Ярмухаммедова, ДТП произошло в понедельник в 5:30 утра на улице Эльбек, когда автобус «Исузу» только выходил на рейс. Виновником произошедшей аварии стал водитель легкового автомобиля Cobalt.
«Впереди идущий автомобиль марки Cobalt резко затормозил. По этой причине водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль вправо. Но, не справившись с управлением на скользкой дороге, угодил в арык», - прокомментировал специалист ТШТХ.
Как пояснил Донияр Ярмухаммедов, на тот момент пассажиров в автобусе не было. Сам водитель также не пострадал. Материальный ущерб транспортного средства был оценен в 120 тысяч сумов. Также, по словам специалиста, был проведен инструктаж по правилам дорожного движения со всеми водителями 2-го автопарка.
Напомним, фото опрокинувшегося автобуса появились сегодня утром в Телеграм-канале интернет-сообщества «Водители Ташкента».
фото: tshtx.uz