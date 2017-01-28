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В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Пассажирский автобус марки "Исузу", следовавший по маршруту №49 (ТТЗ - метро "Дустлик"), перевернулся на скользкой дороге в понедельник утром.

В Яшнабадском районе столицы произошло ДТП с участием городского автобуса №49. Пассажирский транспорт, двигавшийся по улице Авиасозлар (прим.ред. - бывшая улица Дубовая), заехал колесом в арык и опрокинулся на бок. Фото аварии выложили участники интернет-сообщества "Водители Ташкента".

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Основной причиной произошедшего очевидцы считают гололед на дороге. Подробности случившегося выясняются.
Комментарии
Diana
а что здесь удивительного? там дорога разбитая! хоть раз бы Хоким сам проехал бы! Слава Богу все живы!
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