Лола Каримова-Тилляева отмечена наградой “The Best Award"
Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева получила награду “The Best Award". Премия вручена ей за многолетнюю благотворительную деятельность, а также за работу по популяризации узбекистанских культуры и искусства в Европе.
Церемония награждения состоялась 3 февраля в Париже.
Лола Каримова-Тилляева руководит двумя крупными благотворительными организациями, занимающимися поддержкой детей из домов милосердия, а также детей с ограниченными возможностями. Это фонд “Ты не одинок” и Республиканский центр социальной адаптации детей.
Анна Ним.