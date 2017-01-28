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Лола Каримова-Тилляева отмечена наградой “The Best Award"

Лола Каримова-Тилляева отмечена наградой “The Best Award"

Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева получила награду “The Best Award". Премия вручена ей за многолетнюю благотворительную деятельность, а также за работу по популяризации узбекистанских культуры и искусства в Европе.

Церемония награждения состоялась 3 февраля в Париже.

Лола Каримова-Тилляева руководит двумя крупными благотворительными организациями, занимающимися поддержкой детей из домов милосердия, а также детей с ограниченными возможностями. Это фонд “Ты не одинок” и Республиканский центр социальной адаптации детей.

Анна Ним.
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Анна Ним
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