На перевале «Камчик» восстановлено движение
Силами МЧС, МО, МВД, «Узгидромет» и «Узавтойул» был осуществлен принудительный спуск лавин, и автомобильная дорога была расчищена.
Как ранее сообщалось, 3 февраля 2017 года в районе перевала «Камчик» произошел сход снежных лавин: в 09:40 на 233 км автодороги
А-373 «Ташкент-Ош» объемом около 1000 м3, в 10:30 на 243 км - около 250 м3. Вследствие угрозы схода снежных лавин на других участках 3 февраля силами ГУБДД МВД и МЧС на перевале «Камчик» движение автотранспорта было приостановлено.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в субботу силами и средствами МЧС, МО, МВД, «Узгидромет» и «Узавтойул» осуществлен принудительный спуск лавин, и автомобильная дорога была расчищена. По заключению Узгидромета, с 12:00 4 февраля движение автомобилей через перевал «Камчик» возобновлено.