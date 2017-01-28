→ Из-за схода лавины на перевале «Камчик» приостановлено движение

Из-за схода лавины на перевале «Камчик» приостановлено движение3 февраля 2017 года в 09:40, в районе перевала «Камчик» на 233 км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» произошел сход снежной лавины объемом до 1000 м3, а в 10:30 на 243 км, также произошел сход лавины объемом до 250 м3.
По получению сигнала силами МЧС и АО «Узавтойул» проведены мероприятия по расчистке указанных участков автодороги от снега. Жертв и разрушений не имеется, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Вследствие угрозы схода снежных лавин на других участках 3 февраля силами ГОБДД МВД и МЧС на 228-253 км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» движение автотранспорта было прекращено.
В городах Ахангаран и Ангрен Ташкентской области, а также Папском районе Наманганской области приняты все меры по приёму пассажиров и водителей автотранспорта.
В частности, в пунктах общественного питания городов Ахангаран, Ангрен Ташкентской области, Папского района Наманганской области размещаются лица, не имеющие возможность проехать через перевал. Для них созданы все условия (горячая еда, вода, места для отдыха).
Состояние снежного покрова на снегосборах – неустойчивое, лавиноопасно.