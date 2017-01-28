Тянь-Шань, Навруз и плов получили сертификаты ЮНЕСКО
3 февраля в Международном бизнес-центре в торжественной обстановке прошла церемония, организованная Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в Узбекистане.
В этот день были вручены сертификаты ЮНЕСКО о включении Западного Тянь-Шаня в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а праздника Навруза и культурной традиции плова - в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Транснациональный объект «Западный Тянь-Шань» (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) был внесен в список Всемирного наследия на 40-й сессии Комитета ЮНЕСКО, 17 июля 2016 года. Чаткальские горы, входящие в состав Западного Тянь-Шаня, стали первым природным объектом в Узбекистане, получившим подобный статус, сообщает информационная служба Госкомприроды.
Сертификат, подтверждающий новый статус Западного Тянь-Шаня, был вручен Государственному комитету Республики Узбекистан по охране природы.
Аналогичные сертификаты, касающиеся праздника «Навруз» и культуры плова, вручили Министерству по делам культуры и спорта и Ассоциации поваров Узбекистана.
С поздравлениями выступили председатель Госкомприроды Бахтиер Абдусаматов, ответственный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Республике Узбекистан Алишер Икрамов, глава Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат.
Состоялся показ документального фильма «Западный Тянь-Шань» и видеофильмов, посвященных празднику Навруз и традициям и культуре плова.
Следующими объектами, которые Узбекистан планирует представить на рассмотрение Комитета ЮНЕСКО, станут наскальные рисунки Сармышсая, Шахимардан, Зааминские горы, горный Гиссар и заповедный Байсун.
Анна Ним.