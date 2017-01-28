В столице дерево раздавило несколько автомобилей
Серьезной помехой для автомобилистов столицы стал не только продолжавшийся весь день снег, но и несколько рухнувших деревьев. Фото с места происшествия выложили участники сообщества «Водители Ташкента» в Facebook и Telegram.
Большое дерево рухнуло на несколько припаркованных автомобилей у здания Посольства Кореи в столице. По предварительным данным, в тот момент пассажиров в машинах не было, никто не пострадал. Также деревья упали на проезжую часть возле парка им.Фурката и по улице Абая недалеко от здания Посольства Казахстана. В этих случаях автомобилей по близости не оказалось, деревья просто перегородили проезд участках дорог.
Напомним, что Узгидромет накануне обещал понижение температуры воздуха, осадки и усиление ветра.
фото: «Водители Ташкента»/Facebook/Telegram