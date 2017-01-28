Архитектурно-строительный институт получит новое здание
В Мирзо-Улугбекском районе начато строительство нового здания Ташкентского архитектурно-строительного института.
Как корреспонденту NUZ.UZ сообщили в ректорате ТАСИ, на это направлено Постановление Кабинета Министров принятое, 24 января текущего года. Строительство нового здания уже началось в Мирзо-Улугбекском районе на массиве Карасу-4.
Пока часть вуза базируется в старом здании по улице А.Навои, часть – разместится в одном из блоков Ташкентского финансового института. Как отметили в ректорате ТФИ, здания на пересечении Малой кольцевой дороги и проспекта Шарафа Рашидова освобождены для временного размещения двух факультетов ТАСИ.
В архитектурно-строительном институте пояснили, что переезд в новое здание планируется через год – полтора.
Отметим, что Ташкентский архитектурно-строительный институт был основан 6 мая 1991 года по Указу Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В институте ведут свою деятельность факультеты «Архитектура», «Строительство зданий и сооружений», «Инженерно-строительной инфраструктуры», «Управление строительством», а также академический лицей, центр повышения квалификации и переподготовки менеджеров в сфере строительства и отдел международных отношений. В институте учатся свыше 2000 студентов по 13 образовательным направлениям бакалавриата и по 20 специальностям магистратуры.