→ Лола Каримова-Тилляева: Вопрос социального сиротства остается одним из наиболее актуальных в современном обществе

Лола Каримова-Тилляева: Вопрос социального сиротства остается одним из наиболее актуальных в современном обществеНа проходящей в Ташкенте международной конференции «Социальная инклюзия: новые ориентиры социализации детей», Лола Каримова-Тилляева выступила с докладом на тему «Социальная инклюзия в рамках деятельности Республиканского общественного детского фонда «Ты не одинок» и Республиканского центра социальной адаптации детей».
31 января в Ташкенте начала свою работу Международная Конференция на тему «Социальная инклюзия: новые ориентиры социализации детей», которая проводится уже в 13 раз.
Представительное мероприятие собрало около 200 отечественных и зарубежных специалистов, в том числе, представителей министерств и ведомств Узбекистана, международных неправительственных организаций ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, дипломатического корпуса, а также экспертов из Австрии, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана и России.
Конференцию открыла Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО, Председатель попечительского совета Республиканского общественного детского фонда (РОДФ) «Sen Yolg’iz Emassan» и Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД) Лола Каримова-Тилляева с докладом, посвященным социальной инклюзии в рамках деятельности РОДФ «Sen Yolg’iz Emassan» и РЦСАД.
В своем докладе она отметила, что вопрос социального сиротства остается одним из наиболее актуальных в современном обществе.
«Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда воспитанники детского дома и дети с ограниченными возможностями испытывают определенные трудности в начале самостоятельной жизни. Данная категория детей имеет чрезвычайно высокие риски социальной эксклюзии («выпадения из общества»)-заявила Лола Каримова-Тилляева.
В то же время она акцентировала внимание участников конференции, что в рамках работы РОДФ «Sen Yolg’iz Emassan» ставка делается на «обеспечение детей качественным образованием, являющейся ключевым аспектом нашей деятельности. В своей работе мы стараемся делать все, что в наших силах для того, чтобы как-то заменить этим детям их родителей, помогаем им в выборе будущей профессии, исходя из способностей и желания самого ребенка, даём ориентиры на будущее».
За 14 лет деятельности Фонда «Ты не одинок» и Республиканского центра социальной адаптации детей их сотрудники приобрели большой опыт работы в области социальной инклюзии, а также в сфере оказания всесторонней помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями и детям из малообеспеченных семей.
В частности, Лола Каримова-Тилляева привела пример оказания адресной помощи более 15000 детей из уязвимых слоев населения.
Она напомнила, что Фонд и РЦСАД уделяют особое внимание созданию комфортных условий для проживания и всестороннего развития детей, воспитывающихся в детских домах страны, а также интеграции детей c ограниченными возможностями в наше общество.
В заключении Лола Каримова-Тилляева сказала: «В настоящее время наше общество находится лишь в начале пути к действительно социальной инклюзии. Как я уже отмечала, для её успешного развития необходимы совместные усилия правительственных структур, социальных институтов, общественных и негосударственных неправительственных организаций, семей и каждой личности в отдельности.
Именно наши скоординированные усилия позволят изменить отношение общества, в частности, самих же семей к детям с особыми потребностями, и помочь детям, по воле судьбы оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реализации их потенциала, тем самым вселив в них веру и надежду в будущее».
Также в докладе, ею был озвучен анализ работы данных благотворительных организаций и приведены статистические данные их деятельности.