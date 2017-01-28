Первый рейс «Душанбе-Ташкент» назначен на 10 февраля
Впервые с 1992 года между Таджикистаном и Узбекистаном будет восстановлено авиасообщение. 10 февраля состоится пробный рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент.
Компания намерена открыть регулярное авиасообщение с 20 февраля. До окончания зимнего сезона рейсы планируются раз в неделю – по понедельникам. Летом к ним добавится ещё один рейс по четвергам, пишет news.tj. Время в полёте между Душанбе и Ташкентом составит 45 минут.
На сегодняшний день, как сообщил гендиректор авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» Валерий Тян, межправительственное соглашение по вопросу рейсов между Таджикистаном и Узбекистаном полностью доработано и готово к подписанию. Представители обеих сторон ведут работу, решая проблему налогообложения и визовые вопросы.
Анна Ним.