В Узбекистане закрыли несколько средств массовой информации
40 средств массовой информации прекратили деятельность по собственному желанию, 7 - по решению суда.
В прошлом году решениями хозяйственных судов по исковым заявлениям Узбекского Агентства печати и информации лишены лицензии 5 газет, 1 журнал и 1 телеканал. Помимо этого, 35 печатных изданий и 5 электронных СМИ прекратили деятельность по собственному желанию ввиду финансовой несостоятельности. Об этом рассказали специалисты УзАПИ в рамках пресс-конференции, посвященной итогам года.
Согласно данным УзАПИ, на 1 января 2017 года численность зарегистрированных и включенных в государственный реестр Узбекистана средств массовой информации составляет 1514. Среди них 691 газета, 309 журналов, 15 информационных бюллетеней, 4 информационных агентства, 65 телеканалов, 35 радиостанций и 395 веб-сайтов.
По итогам прошлого года УзАПИ выдало лицензии 134 СМИ, среди которых печатные издания, теле- и радиоканалы, а также электронные информационные ресурсы. Для сравнения представители УзАПИ привели статистику: в 1991 году в стране насчитывалось 395 СМИ, в 2001 года этот показатель вырос почти в двое - 719, а по итогам 2016 года - 1514 СМИ.