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Узбекистанцев предупредили о запрете ввоза насвая в страны Таможенного союза

Страны Таможенного союза запретили ввоз, оборот, производство и хранение курительного табачного изделия «насвай» на их территориях, сообщает Государственный таможенный комитет республики.


Узбекистанцев предупредили о запрете ввоза насвая в страны Таможенного союза

Данное предупреждение опубликовано в целях недопущения совершения гражданами Республики Узбекистан нарушений законодательств иностранных государств.

В случае выявления подобных случаев, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны пребывания.

Напомним, что участниками Таможенного союза являются члены ЕАЭС — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.
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