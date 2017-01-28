→ Узбекистанцев предупредили о запрете ввоза насвая в страны Таможенного союза

Узбекистанцев предупредили о запрете ввоза насвая в страны Таможенного союзаСтраны Таможенного союза запретили ввоз, оборот, производство и хранение курительного табачного изделия «насвай» на их территориях, сообщает Государственный таможенный комитет республики.
Данное предупреждение опубликовано в целях недопущения совершения гражданами Республики Узбекистан нарушений законодательств иностранных государств.
В случае выявления подобных случаев, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны пребывания.
Напомним, что участниками Таможенного союза являются члены ЕАЭС — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.