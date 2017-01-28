Фестиваль «Мир глазами студента» проходит сегодня во Дворце творчества молодёжи
Во дворце творчества молодёжи на протяжении всего дня проходит студенческий фестиваль «Мир глазами студента». Организаторами фестиваля являются студенты 2 и 4 курсов Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
Идея организации фестиваля нашла поддержку у руководства Государственного института искусств и культуры Узбекистана в лице ректора Сайфулаева Бахтиёра, городского хокимията и эстрадного объединения «Узбекнаво».
Фестиваль начался в 10 утра и продлится до 7 вечера.
На первом этаже здания открыта выставка студенческой фотографии «Цвет жизни», где представлено более 180 фотографий, прошедших строгий отбор. По словам организаторов, главная цель выставки — показать жизнь студентов. Итоги конкурса будут подведены вечером.
Посетители фестиваля могут также побывать на выставке национальных ремёсел и современного рукоделия «Чудотворчество». В ней принимают участие 30 человек. Студенты и опытные мастера представляют все многообразие своих работ: кукол, восточные украшения, картины, национальные инструменты.
Внимание многих гостей привлекают работы юной мастерицы, учащейся Республиканского колледжа дизайна Паризод Холмухамедовой. Сегодня девушка вышивает картину «Ширин», написанную её отцом. Нити Паризод красит сама акварельными красками.
На втором этаже был организован показ мод: «Культура: Жемчужина этноса». На показе были представлены 30 традиционных костюмов разных стран мира.
У всех участников и гостей фестиваля также была возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами Узбекистана.
В рамках фестиваля состоится концерт «Мир красок». Закрытие мероприятия будет сопровождаться конкурсом «Partytime», устроенным для студентов, молодых рэп-исполнителей и диск-жокеев.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана