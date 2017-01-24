→ В Ташкенте почтили память блокадников

В Ташкенте почтили память блокадников27 января 2017г., в День снятия блокады Ленинграда, в Ташкенте состоялась патриотическая акция, посвященная 73-ей годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, постаменту «Ленинград» и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из Санкт-Петербурга – с Пискаревского мемориального кладбища.
Традиционно на Волгоградском кладбище г.Ташкента почтили память погибших дипломаты Посольства Российской Федерации в Узбекистане, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, ветераны-блокадники, воины-интернационалисты, активисты фонда «Нуроний», учащиеся академических лицеев и колледжей Ташкента, волонтеры РЦНК в Ташкенте, представители общественности и СМИ Узбекистана.
Логическим продолжением акции станет заседание исторического клуба в РЦНК в Ташкенте, запланированное на 30 января 2017 года. В ходе заседания состоится встреча ветеранов-блокадников с молодежью Узбекистана. Участники военных лет поделятся своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Расскажут о своей поездке с 24 по 28 января 2017 года в Санкт-Петербург на торжественный прием, устроенный в честь Дня снятия блокады Ленинграда.
Цикл мероприятий, посвященных памяти блокадников, проходит ежегодно, способствует диалогу поколений, приобщению к истории и является вкладом в патриотическое воспитание молодежи Узбекистана.