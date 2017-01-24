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К сентябрю реконструируют «Южный» вокзал

К сентябрю реконструируют «Южный» вокзал

Ко Дню независимости в Ташкенте откроется обновленное здание вокзала «Ташкент – Южный». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».

В связи с увеличением числа пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом, было принято решение о возобновлении региональных рейсов с «Южного» вокзала столицы. В ближайшее время начнется масштабная реконструкция вокзала.

По информации компании «Боштранслойиха», интерьер и экстерьер здания будут выполнены в стиле хай-тек с восточными вкраплениями. Также в здании будет проведена современная система кондиционирования воздуха «зима – лето». На вокзале будет также предусмотрен VIP-зал. Отдельно планируется построить здание железнодорожных касс и две автостоянки. Перед вокзалом установят фонтан и разобьют газон.

Вокзал, открытие которого запланировано на конец августа текущего года, сможет обслуживать до 10 тысяч пассажиров в сутки.
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