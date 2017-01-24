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На перевале Камчик перевернулся грузовой состав

Состав грузового поезда АО "Узбекистон темир йуллари" опрокинулся в районе перевала "Камчик". Причина – сход оползня, вызванного произошедшим на днях землетрясением.

На перевале Камчик перевернулся грузовой состав

Как сообщил РИА Новости представитель МЧС Узбекистана, пострадавших в результате происшествия нет.

"В результате землетрясения 23 января в районе перевала "Камчик" сошел оползень, под него попал грузовой состав, часть вагонов перевернулась, жертв в результате ЧП нет", —описал ситуацию собеседник агентства. По его словам, в настоящее время бригады железнодорожной компании и МЧС восстанавливают поврежденную путевую инфраструктуру.

Напомним, что ранее АО «Узбекистон темир йуллари» распространили сообщение о временной приостановке движения поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент» по причине проведения профилактико-технических работ на данном железнодорожном участке. Пресс-служба компании о произошедшем инциденте не сообщала.
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