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Служба национальной безопасности присоединилась к Единому порталу

Служба национальной безопасности присоединилась к Единому порталу

На Едином портале интерактивных государственных услуг появилось сообщение о том, что к его системе подключилась Служба национальной безопасности Республики Узбекистан.

Теперь у физических и юридических лиц появилась возможность подать обращение в СНБ через Интернет. Для этого предлагается заполнить специальную форму на сайте.

Предусмотрена возможность прикрепить к своему заявлению документы и свидетельства в разных форматах. Это может быть изображение, текстовый файл, аудио- или видеозапись и т. д.

Ответы на обращения будут направляться по почтовому и электронному адресу, указанному пользователями ЕПИГУ. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Анна Ним.
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Анна Ним
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