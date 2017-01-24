Служба национальной безопасности присоединилась к Единому порталу
На Едином портале интерактивных государственных услуг появилось сообщение о том, что к его системе подключилась Служба национальной безопасности Республики Узбекистан.
Теперь у физических и юридических лиц появилась возможность подать обращение в СНБ через Интернет. Для этого предлагается заполнить специальную форму на сайте.
Предусмотрена возможность прикрепить к своему заявлению документы и свидетельства в разных форматах. Это может быть изображение, текстовый файл, аудио- или видеозапись и т. д.
Ответы на обращения будут направляться по почтовому и электронному адресу, указанному пользователями ЕПИГУ. Анонимные обращения рассматриваться не будут.
Анна Ним.