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Зоозащитники выиграли суд у юнусабадского живодера

Зоозащитники выиграли суд у юнусабадского живодера

Жители Юнусабадского района обратились в суд с заявлением на местного сантехника, который травил и жестоко убивал животных.

Об очередной победе зоозащитников над человеческой жестокостью сообщили представители Общества защиты животных «Mehr va Oqibat». Представители ОЗЖ рассказали, что им удалось выиграть суд у живодера Вити (такое прозвище он получил в группах зоозащитников соцсетях), который занимался потравой и истязанием как бездомных, так и владельческих животных. По словам жителей ближайших домов, они часто видели, как мужчина во дворе рассыпал какие-то химикаты, потом находили мертвых или еще живых, но покалеченных животных. Кошке одной из жительниц живодер сломал хвост и пытался истязать; к счастью, женщине удалось вовремя спасти своего питомца.

Жители Юнусабада решили не сидеть сложа руки и обратились в ОЗЖ с просьбой оказать содействие в привлечении местного сантехника к ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. В ОЗЖ было принято решение незамедлительно начать работу и оказать полное содействие неравнодушным гражданам.

«Местные жители решились написать самостоятельно в органы внутренних дел, однако не знали как правильно это сделать, после консультаций и советов с нашей стороны, они сдали свое заявление. Параллельно и мы обратились от имени Общества в РУВД Юнус-Абадского района. Ведь, когда речь идет о потраве в зоне риска оказываются не только безнадзорные животные, но и люди, (маленькие дети играют и бегают повсюду во дворе), а еще домашние владельческие кошки и собаки», - отметили представители ОЗЖ.

Спустя некоторое время истца и ответчика вызвали в суд на открытое слушание. После изучения материалов дела, увиденных фотографий и доказательств, представленных жителями двора, судья вынесла решение по статье 111 «Жестокое обращение с животными» Кодекса об административной ответственности: «Виновен!». Апелляционную жалобу в суде не удовлетворили.

«Только благодаря целеустремленности граждан и в соответствии с законодательством, а также при совместной работе мы достигаем всех этих результатов. Сегодня наказание не большое, но придет день, когда и в этом вопросе произойдут существенные изменения», - заключили зоозащитники.
Комментарии
Расул
И сколько ему дали? Условное наказание и штраф в 50 тысяч?
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Delya
Prekrasno!!! Nachalo polojeno! Nujno prodoljat borotsya za prava jivotnih!! Kto im pomojet, esli ne mi, zashitit ih ot izvergov?
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