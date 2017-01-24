Зоозащитники выиграли суд у юнусабадского живодера
Жители Юнусабадского района обратились в суд с заявлением на местного сантехника, который травил и жестоко убивал животных.
Об очередной победе зоозащитников над человеческой жестокостью сообщили представители Общества защиты животных «Mehr va Oqibat». Представители ОЗЖ рассказали, что им удалось выиграть суд у живодера Вити (такое прозвище он получил в группах зоозащитников соцсетях), который занимался потравой и истязанием как бездомных, так и владельческих животных. По словам жителей ближайших домов, они часто видели, как мужчина во дворе рассыпал какие-то химикаты, потом находили мертвых или еще живых, но покалеченных животных. Кошке одной из жительниц живодер сломал хвост и пытался истязать; к счастью, женщине удалось вовремя спасти своего питомца.
Жители Юнусабада решили не сидеть сложа руки и обратились в ОЗЖ с просьбой оказать содействие в привлечении местного сантехника к ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. В ОЗЖ было принято решение незамедлительно начать работу и оказать полное содействие неравнодушным гражданам.
«Местные жители решились написать самостоятельно в органы внутренних дел, однако не знали как правильно это сделать, после консультаций и советов с нашей стороны, они сдали свое заявление. Параллельно и мы обратились от имени Общества в РУВД Юнус-Абадского района. Ведь, когда речь идет о потраве в зоне риска оказываются не только безнадзорные животные, но и люди, (маленькие дети играют и бегают повсюду во дворе), а еще домашние владельческие кошки и собаки», - отметили представители ОЗЖ.
Спустя некоторое время истца и ответчика вызвали в суд на открытое слушание. После изучения материалов дела, увиденных фотографий и доказательств, представленных жителями двора, судья вынесла решение по статье 111 «Жестокое обращение с животными» Кодекса об административной ответственности: «Виновен!». Апелляционную жалобу в суде не удовлетворили.
«Только благодаря целеустремленности граждан и в соответствии с законодательством, а также при совместной работе мы достигаем всех этих результатов. Сегодня наказание не большое, но придет день, когда и в этом вопросе произойдут существенные изменения», - заключили зоозащитники.