В Узбекистане появится первый телеканал о футболе
Три новых телеканала в ближайшее время выйдут в эфир. Об этом сообщил Председатель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов.
На отечественном телевидении появятся три новых негосударственных телеканала: Zor TV, Футбол ТВ и Караван ТВ. В ближайшее время всем трем телеканалам будет выдана лицензия на вещание.
«Надеемся, что запуск новых телеканалов разнообразит отечественную телевизионную палитру», - отметил Абдухаликов.
Стоит отметить, что эти телеканалы действительно займут свободные тематические ниши. Zor TV – развлекательный молодежный канал, Футбол ТВ – первый отечественный канал о футболе, и Караван ТВ охватит сферу туризма.