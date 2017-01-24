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В Узбекистане появится первый телеканал о футболе

В Узбекистане появится первый телеканал о футболе

Три новых телеканала в ближайшее время выйдут в эфир. Об этом сообщил Председатель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов.

На отечественном телевидении появятся три новых негосударственных телеканала: Zor TV, Футбол ТВ и Караван ТВ. В ближайшее время всем трем телеканалам будет выдана лицензия на вещание.

«Надеемся, что запуск новых телеканалов разнообразит отечественную телевизионную палитру», - отметил Абдухаликов.

Стоит отметить, что эти телеканалы действительно займут свободные тематические ниши. Zor TV – развлекательный молодежный канал, Футбол ТВ – первый отечественный канал о футболе, и Караван ТВ охватит сферу туризма.
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