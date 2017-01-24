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23 января в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясение

Около 6.40 утра 23 января жители некоторых городов Ферганской долины ощутили небольшие подземные толчки. Как сообщили сотрудники сейсмологической станции «Ташкент», эпицентром землетрясения стал юг Кыргызстана.

23 января в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясение

В среднем в Узбекистане сила подземных толчков составила 3-4 балла. Наиболее сильно землетрясение ощущалось в Ферганской долине (4 балла), слабее – в Андижане (3 балла).

В эпицентре магнитуда подземных толчков составила 4,5 балла. Данные о пострадавших и произошедших разрушениях не зафиксированы.
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