→ 23 января в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясение

23 января в Узбекистане ощущалось небольшое землетрясениеОколо 6.40 утра 23 января жители некоторых городов Ферганской долины ощутили небольшие подземные толчки. Как сообщили сотрудники сейсмологической станции «Ташкент», эпицентром землетрясения стал юг Кыргызстана.
В среднем в Узбекистане сила подземных толчков составила 3-4 балла. Наиболее сильно землетрясение ощущалось в Ферганской долине (4 балла), слабее – в Андижане (3 балла).
В эпицентре магнитуда подземных толчков составила 4,5 балла. Данные о пострадавших и произошедших разрушениях не зафиксированы.