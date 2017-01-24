Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка
В декабре прошедшего года наша газета рассказала о благородном поступке узбекистанца Умара, работающего на московской продуктовой базе «Фудсити». Он подарил на праздник детскому хоспису несколько ящиков хурмы и помидоров, попросив только произнести «Аллах, награди Умара».
17 января о похожем случае рассказал на своей странице в Facebook Расул Тавдиряков из Казани. Тёзка узбекистанца, тоже Умар, передал на благотворительность 30 ящиков мандаринов. Вместе со своим братом Анваром Расул развёз фрукты по мечетям, где они были розданы нуждающимся.
«О Аллах, вознагради и этого Умара тоже и всех, кто жертвует своим имуществом, ища Твоего довольствия», - пишет Расул, сообщая о подарке Умара.
Анна Ним.