Узбекистаном закуплены два высокоскоростных поезда "Talgo-250"
К началу нового туристического сезона в Узбекистан прибудут два новых высокоскоростных поезда "Talgo-250".
Поезда, производимые испанской компанией Parentes Talgo S.А., расширят состав железнодорожного парка страны уже весной. Первый из них прибудет в марте 2017 года, а второй – в мае.
Закупка поездов стала одним из пунктов Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы. Полный проект указа Президента Узбекистана "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" можно найти на ЕПИГУ.
Новые поезда обойдутся в 42 миллиона долларов. Из них 26 миллионов поступят из собственных средств АО "Узбекистон темир йуллари". Остальные 16 миллионов будут выделены Фондом реконструкции и развития Узбекистана.
Анна Ним.