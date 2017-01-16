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Узбекистаном закуплены два высокоскоростных поезда "Talgo-250"

Узбекистаном закуплены два высокоскоростных поезда "Talgo-250"

К началу нового туристического сезона в Узбекистан прибудут два новых высокоскоростных поезда "Talgo-250".

Поезда, производимые испанской компанией Parentes Talgo S.А., расширят состав железнодорожного парка страны уже весной. Первый из них прибудет в марте 2017 года, а второй – в мае.

Закупка поездов стала одним из пунктов Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы. Полный проект указа Президента Узбекистана "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" можно найти на ЕПИГУ.

Новые поезда обойдутся в 42 миллиона долларов. Из них 26 миллионов поступят из собственных средств АО "Узбекистон темир йуллари". Остальные 16 миллионов будут выделены Фондом реконструкции и развития Узбекистана.

Анна Ним.
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Анна Ним
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