Выходные в Узбекистане будут дождливыми и снежными
Погода в эти выходные в республике изменится. Синоптики обещают осадки и снижение температуры на несколько градусов.
Уже сегодня к вечеру в столице пойдет дождь, местами переходящий в снег. Возможно усиление ветра до 12-17 м/с. Температура ночью 0 – 2 градуса тепла, днем 2 – 4 градуса тепла.
В Каракалпакстане и Хорезме также переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5 – 10 градусов мороза, днем 2 мороза – 3 градуса тепла.
В Бухаре и Навои в отдельных районах осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2 мороза – 3 градуса тепла, днем 2 – 7 градусов тепла.
В Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях местами осадки (дождь, в отдельных районах возможен переход в снег), туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2 мороза – 3 градуса тепла, днем 2 – 7 градуса тепла.
В Сурхандарье переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла.
В Ферганской долине в субботу без осадков, в воскресенье возможен дождь, снег. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов тепла.
В горных районах местами осадки, лавиноопасно, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3 – 8 градусов мороза, днем 3 мороза – 2 градусов тепла.