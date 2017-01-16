Гражданства Узбекистана дождались 26 бухарцев
Хоким Бухарской области У.Барноев вручил паспорта гражданина Республики Узбекистан двадцати шести жителям Бухары, отмеченных в указе главы государства «О приеме в гражданство Республики Узбекистан». Торжественная церемония вручения документов прошла 16 января в областном хокимияте, сообщила пресс-служба аппарата областного хокимията.
«Обеспечение, защита прав и интересов человека являются приоритетными направлениями государственной политики. Отныне все те, кто сегодня получает паспорта, получают и абсолютно равные права со всеми гражданами нашей страны», - сказал в своем выступлении глава областной администрации.
Этого дня много лет ждал и Максуд Тоиров – представитель целой династии врачей. Как он рассказал на мероприятии, в прошлом году его супруга была награждена памятным знаком «Узбекистон мустакиллигига 25 йил», а сын стал призером республиканского конкурса «Юрт келажаги». В своем выступлении он выразил благодарность главе государства и заверил, что приложит все свои силы, знания и опыт для дальнейшего развития страны.
Отметим, согласно Указу Президента страны от 20 декабря 2016 года «О приеме в гражданство Республики Узбекистан» гражданами страны стали 179 человек, среди которых 26 представителей Бухарской области.
В, СИДОРЕНКО, Бухара.
Фото Т.ИСТАТОВА