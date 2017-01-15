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В Самарканде установят памятник Исламу Каримову

Академия художеств Узбекистана распространила информацию об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Самарканде.

Согласно информации, памятник займет свое место в центре сквера, расположенного справа от знаменитой площади Регистан.

В Самарканде установят памятник Исламу Каримову

Напомним, что в Узбекистане подходит к завершению Международный художественный конкурс на проект памятника первому президенту, который планируется установить и в Ташкенте. Прием работ продлится до 31 марта 2017 года. Затем до 10 апреля будет организована специальная выставка, где все желающие смогут ознакомиться с представленными проектами.



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