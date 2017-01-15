→ В Самарканде установят памятник Исламу Каримову

В Самарканде установят памятник Исламу КаримовуАкадемия художеств Узбекистана распространила информацию об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Самарканде.
Согласно информации, памятник займет свое место в центре сквера, расположенного справа от знаменитой площади Регистан.
Напомним, что в Узбекистане подходит к завершению Международный художественный конкурс на проект памятника первому президенту, который планируется установить и в Ташкенте. Прием работ продлится до 31 марта 2017 года. Затем до 10 апреля будет организована специальная выставка, где все желающие смогут ознакомиться с представленными проектами.