→ В Узбекистане прошла презентация туристического потенциала Республики Бангладеш

В Узбекистане прошла презентация туристического потенциала Республики БангладешПосольство Народной Республики Бангладеш в Узбекистане провело презентацию туристического потенциала страны. Мероприятие состоялось 13 января 2017 года.
Бангладеш – государство в Южной Азии, расположенное в дельте рек Брахмапутра и Ганг. Тропический климат, мангровые леса, живописные горные районы, протяженные песчаные пляжи и красивейшая архитектура городов делают эту страну необычайно привлекательной для туристов. А невысокие цены на проживание в гостиницах и вкусная, недорогая кухня становятся весомым аргументом в пользу посещения Бангладеш.
По итогам состоявшегося пресс-брифинга нам удалось выделить несколько причин, по которым узбекистанцам стоит обратить свой взгляд в сторону красивейшей страны в Южной Азии:
1. Потрясающие пейзажи
Тропические джунгли и бамбуковые заросли, живописные озера, водоемы с водяными лилиями и самый большой в мире вечнозеленый мангровый лес Сундарбан, объявленный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Именно здесь обитают королевские бенгальские тигры, а также пятнистые олени, белки и другие представители фауны.
2. Самый протяженный естественный песчаный пляж в мире
Знаменитый пляжный район Кокс Базар, расположенный на самом юго-востоке страны, пестрит большими свободными пляжами. Самый внушительный из них - Инани-Бич растянулся на 120 километров, и спускается к Бенгальскому Заливу.
3. Городская жизнь и архитектура
Дакка – столица Бангладеш является обязательным пунктом туристической программы. Этот город называют всемирной столицей мечетей, ведь на его территории построено около 720 мечетей, и самой красивой из них является Звездная мечеть. Помимо нее здесь есть множество других достопримечательностей - Национальный музей Бангладеш в Дакке, зоопарк в городе Мирпуре, содержатся редкие животные, находящиеся на грани вымирания – бенгальские тигры, буддийский комплекс Джайпур, находящийся неподалеку от одноименного города и многие другие.
4. Национальные парки
Обязательное место для посещения любителями девственной, нетронутой природы - национальный парк Канчинджанг расположен у подножия одноименной горы. Парк изобилует природными красотами - на его территории находится огромный ледник, водопад, альпийские луга, леса. Очень величественны здесь водопады - их высота составляет более 160 метров.
5. Климат
Когда в Узбекистане – холод и слякоть, в Бангладеш царит настоящий рай. Лучшее время для посещения этой страны – период с ноября по февраль. Небо в это время ясное, погода сухая, а средняя температура воздуха днем составляет 25⁰C.
Бангладеш – страна, для въезда в которую узбекистанцам необходимо оформит визу. Однако, этот процесс совсем несложный, занимает от трех до пяти рабочих дней и требует предоставить небольшой пакет документов.
С процедурой получения визы в Бангладеш гости прошедшего мероприятия также были ознакомлены. Чтобы беспрепятственно наслаждаться отдыхом, узбекистанцам рекомендуется заранее обратиться в Посольство Бангладеш в Ташкенте, и предоставить следующие документы:
1. Анкету для получения визы, бланк которой можно скачать на официальном сайте посольства.
2. Оригинал паспорта со сроком действия не менее 6 месяцев с постоянным адресом прописки.
3. 3 недавних фотографии заявителя размером 30мм×40мм.
4. Приглашение или подтвержденное бронирование рейса либо отеля на имя путешественника. Также необходимо предоставить информацию о рейсах пребывания и отправления из Бангладеш.
Стоимость однократной визы сроком на 1 месяц составляет 70 USD.
Как рассказал посол Народной Республики Бангладеш в нашей стране Мосуд Мананн, Узбекистан также является привлекательной страной для туристов из Бангладеш.
«В этой связи, думаю, наиболее интересным станет религиозный туризм, поскольку наши страны связывает общая религия. Однако и красота узбекских древних городов, вкусная кухня, исторические связи могут привлечь наших туристов.Поскольку Бангладеш является восьмой по плотности населения страной в мире, есть все шансы предположить, что посетить Узбекистан захочет множество путешественников», - сказал дипломат.
Мосуд Мананн также добавил, что в скором времени состоится его встреча с председателем Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Анваром Шараповым, в ходе которой будут обсуждены вопросы относительно сотрудничества двух стран в туристической сфере.
Анна Гриценко.
Фото брифинга: С. Савчук-Курбанов.