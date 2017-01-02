Госорганы Узбекистана готовы противостоять киберугрозам
На мероприятии принимали участие международные эксперты из Азербайджана, Германии, Португалии, Польши, Украины и США. Данный семинар являлся третьим мероприятием Европейского центра имени Джорджа К. Маршалла.
«Приехавшие в Ташкент эксперты являлись частью согласованных действий для осуществления стратегий путем оказания помощи другим странам, используя свои силы для продвижения норм, международной безопасности и борьбы с киберпреступлением», – подчеркнули в посольстве.
Экспертное взаимодействие, как отмечается, направлено на укрепление и администрирование общественной политики коммуникаций и защиту инфраструктуры интернета от киберугроз, подрывающих экономический и социальный потенциал интернета.