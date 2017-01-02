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→ Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнеса

Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнеса

Второе рабочее заседание с представителями туристической отрасли и гостиничного хозяйства провел Государственный комитет РУ по развитию туризма.

Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнеса

На заседании были определены приоритетные задачи и планы по дальнейшему продвижению туристской сферы в свете, изданного 28 декабря 2016 года Президентом Республики Узбекистан указа «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан».

В этом документе указывались приоритетные задачи и направления деятельности созданного на базе НК «Узбектуризм» Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.
Указ предусматривает обеспечение формирования и реализации целостной концепции развития туризма, придание туризму статуса стратегического сектора экономики, проведение единой государственной политики в сфере туризма.

Одновременно, документом была отмечена важность осуществления маркетинговых исследований на внешних и внутреннем рынках туристских услуг, реализацию активной рекламно-информационной политики в сфере туризма, направленной на широкую пропаганду историко-культурного наследия, сохранение и развитие туристского имиджа Республики Узбекистан, продвижение национальных туристских продуктов и брендов на международные туристские рынки.

Рабочее совещание с участием представителей госорганов и специалистов в сфере туризма было созвано для разъяснения норм указа и совместного обсуждения дальнейших планов по их реализации.

Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнеса

В заседании приняли участие: заместитель Министра МИД Хакимов С., Председатель государственного комитета по развитию туризма Шарапов А.К., Председатель Торгово-Промышленной палаты Алишер Шайхов, заместитель начальника департамента валюты Центрального Банка РУз а также представители частных турфирм, отелей и СМИ.

В ходе заседания представителями Государственного комитета РУ по развитию туризма было представлено три презентационных материала: «Предварительный план Концепции развития туристической отрасли на 2017-2021 гг.», «Продвижение туристского потенциала Республики Узбекистан: состояние, рекомендации, предложения, механизмы реализации», «Роль и место вновь образованного государственного комитета Республики Узбекистан в развитии сферы туризма», «Рабочая программа Мехмонхона 4».

Все три презентации освещают приоритетные аспекты и планы развития туризма как стратегического сектора экономики.
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Туризм, Узбекистан
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