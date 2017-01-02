→ Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнеса

Государственный комитет РУ по развитию туризма провел совместное заседание с представителями турбизнесаВторое рабочее заседание с представителями туристической отрасли и гостиничного хозяйства провел Государственный комитет РУ по развитию туризма.
На заседании были определены приоритетные задачи и планы по дальнейшему продвижению туристской сферы в свете, изданного 28 декабря 2016 года Президентом Республики Узбекистан указа «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан».
В этом документе указывались приоритетные задачи и направления деятельности созданного на базе НК «Узбектуризм» Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.
Указ предусматривает обеспечение формирования и реализации целостной концепции развития туризма, придание туризму статуса стратегического сектора экономики, проведение единой государственной политики в сфере туризма.
Одновременно, документом была отмечена важность осуществления маркетинговых исследований на внешних и внутреннем рынках туристских услуг, реализацию активной рекламно-информационной политики в сфере туризма, направленной на широкую пропаганду историко-культурного наследия, сохранение и развитие туристского имиджа Республики Узбекистан, продвижение национальных туристских продуктов и брендов на международные туристские рынки.
Рабочее совещание с участием представителей госорганов и специалистов в сфере туризма было созвано для разъяснения норм указа и совместного обсуждения дальнейших планов по их реализации.
В заседании приняли участие: заместитель Министра МИД Хакимов С., Председатель государственного комитета по развитию туризма Шарапов А.К., Председатель Торгово-Промышленной палаты Алишер Шайхов, заместитель начальника департамента валюты Центрального Банка РУз а также представители частных турфирм, отелей и СМИ.
В ходе заседания представителями Государственного комитета РУ по развитию туризма было представлено три презентационных материала: «Предварительный план Концепции развития туристической отрасли на 2017-2021 гг.», «Продвижение туристского потенциала Республики Узбекистан: состояние, рекомендации, предложения, механизмы реализации», «Роль и место вновь образованного государственного комитета Республики Узбекистан в развитии сферы туризма», «Рабочая программа Мехмонхона 4».
Все три презентации освещают приоритетные аспекты и планы развития туризма как стратегического сектора экономики.