Археологи Узбекистана и Китая переписали историю древнего города Мингтепа
Значимое открытие сделала группа археологов из Китая и Узбекистана при раскопках развалин древнего города Минггепа, расположенного на юго-востоке Ферганской долины на территории Узбекистана. Специалисты установили, что Мингтепа был не просто гарнизонной крепостью, а самым большим городом в долине. Об этом стало известно во вторник на форуме по археологии Академии общественных наук Китая, передает Синьхуа.
Археологи двух стран пять раз проводили раскопки развалин загадочного города, начиная с 2012 года, благодаря чему площадь развалин городища была расширена с 500х800 м до 2100x1300 м. Итоги раскопок свидетельствуют, что более 2000 лет назад Минггепа был не просто временной гарнизонной крепостью кочевников, а полноценным городом-замком и, более того, самым крупным в Ферганской долине. В ходе раскопок также были найдены руины мастерских, оставшаяся часть западных ворот внутреннего города и кладбище у восточной стены внешнего города.
Одним из ключевых моментов для получения важных открытий в ходе раскопок стало применение уникального китайского археологического инструмента -- "Лоянской лопаты", а также передовых методов точного измерения, технологий компьютерного картографирования и анализа данных, рассказал Чжу Яньши, представитель Института археологии при АОНК, который в 2012 году наладил сотрудничество с аналогичным НИИ Узбекистана. По словам Чжу Яньши, узбекские археологи хорошо знакомы с исследованием наземной части городища, а китайские археологи сильны в раскопках его подземной части. Поэтому сторонам удалось добиться таких результатов.
Минггепа, расположенный недалеко от нынешнего города Андижан на юго-востоке Узбекистана, в свое время относился к территории древнего среднеазиатского государства Давань /Паркан, более точно Даюань.
Эксперты отмечают, что успешная совместная работа китайских и узбекских археологов позволила пролить новый свет на исследование древнего государства Давань, а также положила начало участию китайских археологов в раскопках за пределами страны. Как стало известно, исследование Минггепы будет долгосрочным проектом, и следующим шагом археологов станет составление хроники о Минггепе на основе открытий при раскопках и данных измерений.
Напомним, что в настоящий момент китайские археологи присоединились к совместным проектам в ряде стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, включая Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Монголию, Бангладеш, Пакистан и Иран.