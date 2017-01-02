→ Президентом Академии наук избран Бехзод Юлдашев

Президентом Академии наук избран Бехзод Юлдашев10 января в рамках общего собрания Академии наук Республики Узбекистан был избран новый руководитель АН. Им стал академик Юлдашев Бехзод Садыкович, доктор физико-математических наук, сообщает новостная служба Академии наук Республики.
На данном посту Юлдашев сменил доктора биологических наук, академика Шавката Салихова.
Выступившие в ходе встречи академики Салахитдинов М.С., Рашидова С.Ш., Захидов Р.А., Беглов Б.М., Назаров Б.А., Аскаров А.А., Юсупбеков Н.Р., Абдуллаев А.А., профессор Эгамбердиев Ш.А поддержали кандидатуру академика Юлдашева Б.С. для избрания президентом Академии наук РУз.
На собрании также принято обращение к Президенту Республики Узбекистан Ш.Мирзиёеву.