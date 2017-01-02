НАК уточнила сроки доставки еще четырех Boeing-787 Dreamliner в Узбекистан
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" подтвердила информацию о подписании контракта на приобретение новых самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. Также НАК озвучила сроки доставки лайнеров в Узбекистан
Контракт с корпорацией «Boeing» на поставку еще четырех самолетов нового поколения - Boeing 787-8 Dreamliner заключен в рамках программы модернизации и унификации авиапарка НАК «Узбекистон хаво йуллари», пояснили в компании. Поставка новых "дримлайнеров" ожидается в 2019-2020 годах.
В настоящее время Национальная авиакомпания Узбекистана эксплуатирует два Boeing 787-8 Dreamliner на направлениях в Европу и Азию. Пассажиры успели оценить высокий сервис на борту «лайнеров мечты» на рейсах в Дели, Дубай, Москву, Ригу, Тель-Авив, Стамбул, Алматы. В скором времени на Boeing 787-8 Dreamliner национальный авиаперевозчик начнет выполнять беспосадочные трансатлантические перелеты на дальние расстояния, перевозя пассажиров с высоким уровнем комфорта напрямую в пункт назначения.
На новых авиалайнерах НАК, как и на предыдущих двух самолетах, будут установлены двигатели GEnx, обеспечивающие лучшую топливную эффективность и низкий уровень шума. Совершенно новый подход к дизайну пассажирских салонов создаст максимальные удобства для пассажиров и экипажа, необходимые для дальних перелетов. Внутренний диаметр салона будет почти на 1 метр шире салона Боинг-767. Удобные и широкие кресла, принципиально новое освещение, напольное покрытие и шумоизоляция позволят получить пассажирам совсем иные, более приятные ощущения от полета. А индивидуальные экраны для каждого пассажира, предназначенные для просмотра программ, и система развлечений «Panasonic X3» обеспечат интересное времяпрепровождение.
Отметим, договоренность о покупке новых самолетов Boeing 787-8 Dreamliner была достигнута в ходе визита Президента корпорации “Боинг” Р.Коннера в Узбекистан в сентябре прошлого года.