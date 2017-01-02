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Сегодня, 10:25 0 2478 Рейтинг0 Напечатать

В Узбекистане могут сократить срок обучения в медицинских вузах

В ходе встречи с группой ведущих специалистов сферы здравоохранения, состоявшейся 5 января текущего года, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил уменьшить срок обучения студентов в медицинских вузах на один год (сейчас срок обучения в медицинских академиях и институтах составляет 7 лет).

В Узбекистане могут сократить срок обучения в медицинских вузах

Кроме того, президент Республики призвал пересмотреть программу обучения.

«Необходимо также пересмотреть учебные программы этих вузов. Можно оптимизировать программу обучения за счет пересмотра включения в нее гуманитарных дисциплин», — отметил Шавкат Мирзиёев.
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