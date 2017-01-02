→ В Узбекистане могут сократить срок обучения в медицинских вузах

В Узбекистане могут сократить срок обучения в медицинских вузахВ ходе встречи с группой ведущих специалистов сферы здравоохранения, состоявшейся 5 января текущего года, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил уменьшить срок обучения студентов в медицинских вузах на один год (сейчас срок обучения в медицинских академиях и институтах составляет 7 лет).
Кроме того, президент Республики призвал пересмотреть программу обучения.
«Необходимо также пересмотреть учебные программы этих вузов. Можно оптимизировать программу обучения за счет пересмотра включения в нее гуманитарных дисциплин», — отметил Шавкат Мирзиёев.