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Вчера, 15:58 0 481 Рейтинг0 Напечатать

Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Самарской области

Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Самарской области

По информации МЧС Российской Федерации, 07 января на 76-ом км М-32 «Самара-Уральск» населенными пунктами Александровка и Ледяйка муниципального района Большеглушицкий Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

В результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое граждан Узбекистана: Норбек Норбаев (1978 г.р.), Маркс Худайберганов (1978 г.р.) и Кахрамон Бобожонов (1979 г.р.).

МЧС Узбекистана совместно с соответствующими министерствами и ведомствами республики принимает меры по оказанию содействия родственникам погибших.
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