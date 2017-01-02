Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Самарской области
По информации МЧС Российской Федерации, 07 января на 76-ом км М-32 «Самара-Уральск» населенными пунктами Александровка и Ледяйка муниципального района Большеглушицкий Самарской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
В результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое граждан Узбекистана: Норбек Норбаев (1978 г.р.), Маркс Худайберганов (1978 г.р.) и Кахрамон Бобожонов (1979 г.р.).
МЧС Узбекистана совместно с соответствующими министерствами и ведомствами республики принимает меры по оказанию содействия родственникам погибших.