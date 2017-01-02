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→ Завершена электрификация железнодорожного участка «Карши – Дехканабад»
Вчера, 01:17 0 428 Рейтинг0 Напечатать

Завершена электрификация железнодорожного участка «Карши – Дехканабад»

Завершена электрификация железнодорожного участка «Карши – Дехканабад»

Электромонтажные работы на участке «Карши-Дехканабад» протяженностью 90 км, начатые в сентябре 2016 года, завершились в конце декабря.

Данный участок сдан в рамках проекта электрификации железнодорожного участка «Карши — Термез». Электрификация позволит заменить тепловозы на современные электровозы, более чем на треть сократить транспортные расходы на пассажирские и грузовые перевозки, значительно увеличить скорость движения и повысить пропускную способность железной дороги. Немаловажно и то, что использование локомотивов на электрической тяге вместо «дымящих» тепловозов, способствует улучшению экологической обстановки в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», основные комплектующие, используемые при электрификации железной дороги, освоены в рамках программы локализации и производятся на отечественных предприятиях, что служит существенной экономии валюты. Так, унитарным предприятием «Энергомонтажный поезд №1» АО «Узбекистон темир йуллари» были возведены 2000 железобетонных опор, 1800 консолей и и другие конструкции, налажены 224 км контактных сетей. В работе была задействована самая современная техника.

По информации специалистов-железнодорожников, согласно проекту, работы по электрификации железнодорожного участка «Карши — Термез» будут полностью завершены в 2017 году.
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