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→ В Каттакургане строители-мошенники присвоили миллионы бюджетных средств
6-01-2017, 14:10 0 1096 Рейтинг0 Напечатать

В Каттакургане строители-мошенники присвоили миллионы бюджетных средств

В Каттакургане строители-мошенники присвоили миллионы бюджетных средств

В Каттакургане строительная фирма осуществляла ремонтные работы социальных объектов только "на бумаге", при этом списывая немалые суммы бюджетных денег.

Жители Каттакургана Тулкин Аминов и Азизбек Исмоилов создали строительную фирму "Кургон строй сервис", зарегистрировав его в инспекции регистрации субъектов малого бизнеса и предпринимательства при Каттакурганском городском хокимияте. Азизбек стал директором, а на деле всем управлял Тулкин. Вначале они работали без нарушений, но с течением времени появились мысли о скорой наживе, тем более они познакомились с работниками Нурабадского профессионального колледжа бытовых услуг.

Вместе с директором колледжа Нурали Бердиевым, главным бухгалтером Талъатом Хамроевым и Шовкиддином Умировым они наметили преступный план присвоения бюджетных средств. Согласно этому плану, были оформлены поддельные документы и договоры на сумму 120 миллионов сумов за невыполненный ремонт чердака, окон и дверей колледжа, пишет "Самаркандский вестник".

Первая сделка удалась. Члены преступной группы поделили между собой свыше 45 миллионов сумов. После чего "строители" таким же путем решили "отремонтировать" потолки спортивного и актового залов этого колледжа. Опять был составлен двухсторонний подрядный договор на реконструкцию, объемом в 122,8 миллионов сумов. На этот раз группой были присвоены 54,8 миллиона сумов.

Однако вскоре деятельность лже-строителей была раскрыта правоохранительными органами области. В ходе следствия вскрылись и другие факты хищения бюджетных средств. Тулкин Аминов, Азизбек Исмоилов, Талъат Хамроев, Нурали Бердиев и Шовкиддин Умиров признали свою вину и полностью погасили нанесенный материальный ущерб государству, выплатили штрафы, и получили условные сроки заключения.
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