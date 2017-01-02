«Импортные» буренки прописываются в Намангане
В частных животноводческих хозяйствах Наманганской области эффективно используют банковские льготы, таможенные преференции в закупке крупного рогатого скота из стран Европы. Только в ушедшем году хозяйства закупили почти 400 голов высокопродуктивных пород коров молочного направления.
Фермерское хозяйство «Ухуд» из Мингулакского района – лидер в этом направлении животноводства. К уже выращиваемым в этом хозяйстве 200 коровам голштино-фризской породы в этом году добавились еще 120 сородичей.
– Это уже третий закуп породистых буренок. Благодаря установленным нами тесным удалось наладить плодотворное деловое сотрудничество с голландскими селекционерами, – говорит руководитель хозяйства Бахриддин Мамадалиев.
Животновод особо выделяет в голландских бурёнках выносливость, неприхотливость в условиях жаркого климата, привыкание к местным кормам.
Стадо фермерских хозяйств «Дадаханов Абдувахоб» из Учкурганского и «Гайрат бурдоки» из Уйчинского районов пополнили коровы австрийскиой породы флекфи. А недавно созданная агрофирма «Осиё анортог чорва» Чартакского района предпочитает буренок симментальской и швицкой пород, которых теперь в хозяйстве 99 голов. «Пришельцы» из Германии чувствуют себя хорошо на чартакской земле, привыкли к местным кормам из отходов хлопчатника.
Коровы этих пород ежесуточно дают по 22 – 25 литров молока, содержатся в современных коровниках, где автоматизированы надой, кормление, уход за ними. А рацион питания разрабатывается в соответствии с рекомендациями европейских животноводов.
Но не только за счет завоза коров из Европы увеличивается поголовье скота области. Местные животноводы используют для получения приплода искусственное осеменение: только за 11 месяцев уходящего года осеменены более 50 тысяч коров высокопродуктивных пород.
По данным областного отделения республиканского объединения «Узнаслчилик», в области выращивается более 4 тысяч голов пород коров, привезенных из Европы. В результате удои молока в хозяйствах увеличились в 1,5 – 2 раза. Только за 11 месяцев уходящего года всеми категориями хозяйств произведено более 466 тысяч литров молока, что на 7 % больше, чем за тот же период прошлого года.
И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наман