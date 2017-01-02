В Чусте осваивают новые виды производств
В Чустском районе Наманганской области введено за прошедший 2016 год в эксплуатацию семь предприятий, которые начали производить 14 видов товаров народного потребления, причем большинство из стали новинкой промышленности района.
В Чусте наличие больших площадей сельхозугодий позволяет фермерским и дехканским хозяйствам производить десятки тонн подсолнуха, однако сбыт семян этого растения был затруднен. Учитывая наличие такого сырья, ООО «Олмос Азимжон Тохиржон» организовало выпуск жареных семечек в кишлаке Олмос, где на современном мини-оборудовании китайского производства работают восемь выпускников местного колледжа. Ежедневно в красочных и удобных по размеру упаковках производится по 400 – 500 кг семечек, закупаемых торговыми организациями Наманганской области и Ташкента.
В свою очередь ООО «Байза Азим пулот» наладило в Чусте выпуск металлоизделий, и теперь в районе уже три предприятия, специализирующиеся на изделиях из металла: дверных и мебельных петлей, мебельной фурнитуры. Таким образом, в районе сложилась конкурентная среда в этом сегменте рынка.
Способствовали расширению ассортимента промпродукции района ООО «Савоб», «Эргашев Бехзод», частные предприятия «Савоб», «Уктамжон савдо сервис», начавшие производство трикотажных изделий, картона, гигиенической бумаги, полимерных труб, жжёного кирпича и т. п.
В целом, в 2016 году около 200 предприятий Наманганской области освоили выпуск новой продукции за счет модернизации производства.
И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.