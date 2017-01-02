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→ В Шайхантахурском районе построят новый развлекательный парк (видео)
5-01-2017, 15:09 0 6746 Рейтинг2 Напечатать

В Шайхантахурском районе построят новый развлекательный парк (видео)

В Шайхантахурском районе построят новый развлекательный парк (видео)

В сети появился проект нового развлекательного парка в Шайхантахурском районе. В парке планируется установить разнообразные аттракционы, построить картодром и мини-копии мировых и отечественных достопримечательностей.

Новый парк расположится на пересечении Кольцевой дороги, улиц Белтепа и Джарарык в Шайхантахурском районе (массив Ибн Сино). Согласно проекту визуально парк будет отличаться даже от своих недавних предшественников, хотя, безусловно, есть и схожие моменты. Как и в парке "Анхор - Локомотив" здесь планируется построить большой картодром, а также воссоздать мини-копии отечественных и зарубежных достопримечательностей.

На территории парка будут построены торговый комплекс и заведения общепита, установлены новейшие аттракционы. Надо отметить, что архитектурная идея зданий и сооружений поражает своей незаурядностью. Также на проекте видно, что парк будет достаточно зеленым - некоторые зоны просто усажены деревьями.

На данный момент проект на стадии утверждения и пока неизвестна дата открытия парка. Напомним, что в рамках предвыборной кампании на встрече с избирателями Ташкента Шавкат Мирзиёев говорил о строительстве восьми новых развлекательных парков в разных районах столицы.

видео: ArtifexGroup
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