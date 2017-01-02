«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)
В сеть попало видео, которое возмутило общественность и вызвало широкий резонанс. Молодые люди провоцируют аварийную ситуацию, двигаясь по встречке и выполняя опасные маневры.
Судя по видео, молодые люди ведут себя неадекватно: езда по встречной полосе одной из столичных дорог сопровождается криками и визгами. Парням явно нравится эта захватывающая игра. Съемка ведется изнутри автомобиля в темное время суток, поэтому не видна ни марка машины, ни конкретное место, где происходят гонки с препятствиями.
Видео сегодня было выложено в Facebook. За пару часов его просмотрело несколько сотен пользователей. В адрес героев ролика поступают исключительно негативные комментарии. Одни считают, что так развлекается золотая молодежь, другие предполагают, что гонки устроили «гости столицы». В любом случае общественность считает, что правоохранительные органы непременно должны заняться этим случаем и наказать автохулиганов.
Напомним, что в мае прошлого года широкий резонанс получило дело о гонщиках на «Гелендвагене», устроивших погоню в центре Москвы. Как выяснилось, автомобиль принадлежал сыну топ-менеджера «Лукойла». В конце года по этому делу состоялся суд, который приговорил нарушителей порядка к обязательным работам с конфискацией автомобиля.
видео: Facebook/"Водители Ташкента"