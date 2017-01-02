Утверждены новые размеры оплаты в детских садах республики
Постановлением Президента утверждены размеры родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств Госбюджета в 2017 году.
Размер оплаты за посещение детских садов зависит от его местонахождения и режима работы. Так, к примеру, детсады в Каракалпакстане и Хорезмской области вдвое дешевле, чем в других регионах. Также на сумму оплаты влияет количество часов, проведенных в саду и количество детей одной семьи, посещающих дошкольное учреждение. Конкретные факторы и суммы приведены в таблице.
фото: generation.uz