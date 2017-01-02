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Вчера, 00:30 0 2788 Рейтинг0 Напечатать

Утверждены новые размеры оплаты в детских садах республики

Утверждены новые размеры оплаты в детских садах республики

Постановлением Президента утверждены размеры родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств Госбюджета в 2017 году.

Размер оплаты за посещение детских садов зависит от его местонахождения и режима работы. Так, к примеру, детсады в Каракалпакстане и Хорезмской области вдвое дешевле, чем в других регионах. Также на сумму оплаты влияет количество часов, проведенных в саду и количество детей одной семьи, посещающих дошкольное учреждение. Конкретные факторы и суммы приведены в таблице.

Утверждены новые размеры оплаты в детских садах республики


фото: generation.uz

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