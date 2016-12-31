80 детей из Сергелийского района получили подарки от волонтеров Facebook-сообщества
Новый год – праздник, когда происходят чудеса, сбываются мечты и исполняются желания. Участники немногочисленного, но достаточно активного Facebook-сообщества «Сергелийский район» в преддверии Нового года провели акцию, поздравив детей с ограниченными возможностями.
Участники группы «Сергелийский район» совместно с Центром поддержки детей-инвалидов Apla сегодня поздравили детей, вручив новогодние подарки.
«В преддверии праздника каждый ребенок ждет подарок от Деда Мороза. В Сергелийском районе под патронажем фонда Аpla, находятся дети с ограниченными возможностями из нуждающихся семей. Мы решили, как говорится, всем миром подарить радость этим детям», - рассказал один из активистов группы.
Таким образом, всего за десять дней благодаря объявлению в соцсетях волонтеры собрали сладости и игрушки для 80 подарочных наборов. В центре Apla активистам предоставили списки детей в возрасте до 10 лет. А сегодня детишки получили подарки от Деда Мороза.
«Благодаря инициативе и энтузиазму многих замечательных людей в нашем фонде, были розданы новогодние подарки детям. 80 детишек получили частичку доброты, за что я всем искренне хочу сказать «Спасибо»! – поделилась руководитель Центра Apla Зухра Богдалова.
В тысячный раз мы убеждаемся в том, что наши люди потрясающе добрые, готовые в любой момент прийти на помощь, сделать приятное тем, кто в этом особенно нуждается. Всего за десять дней было собрано большое количество как продукции, так и денежных средств. По словам активистов сергелийской группы, в сборе приняли участие не только жители этого района, помощь приходила со всех концов города.
Довольные дети и сияющие от счастья родители сегодня не уставали повторять слова благодарности за поддержку. Улыбки не сходили с лиц малышей и взрослых. А волонтеры просто радовались их «маленькому» счастью.