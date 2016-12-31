В Фергане к Новому году открылся зоопарк
Ташкентский зоопарк сделал жителям Ферганы подарок к Новому году. 26 декабря 2016 года он передал в дар новому зоопарку, открытому в этом городе, 65 животных, представляющих 29 различных видов.
Зоопарк в Фергане открыт согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития Ташкентского зоопарка на 2016-2020 годы», сообщается на сайте зоопарка. Ферганским областным хокимиятом были выделены для этой цели пять гектаров территории. На них разместились открытые вольеры для копытных и хищных млекопитающих, а также водоплавающих и хищных птиц.
Виды, которым требуется закрытое помещение, обитают в «Экзотариуме». Здесь можно увидеть два вида обезьян (лапундера и яванского макака), змей, ящериц и декоративных птиц.
В Ферганском зоопарке, который открылся для публики 30 декабря, обитают львы и тигры, медведь и канадский волк, як, гривистый баран, пятнистый олень, европейская лань, пони и ошейниковый пекари, ибисы гуси, чайки, бакланы, павлины, цесарки, сетчатый питон и варан.
Предусмотрена и инфраструктура для посетителей: кафе, детские аттракционы, скамейки. На территории зоопарка есть аллеи с деревьями, а летом здесь будет работать фонтан.
Анна Ним.